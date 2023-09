Conflit au Nagorny Karabakh - Tiny Kox appelle l'Azerbaïdjan à cesser le feu immédiatement

Le président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE), Tiny Kox, appelle l'Azerbaïdjan à cesser le feu immédiatement dans une déclaration publiée mardi soir. "Je suis profondément choqué par la décision du gouvernement de l'Azerbaïdjan, prise plus tôt dans la journée, de lancer une nouvelle opération militaire agressive dans le Haut-Karabakh", a-t-il communiqué. "En l'espace de quelques heures, cette opération a fait des victimes et des morts parmi les civils. Je condamne fermement ces actions et j'appelle les autorités azerbaïdjanaises à cesser le feu immédiatement", a-t-il ajouté.