Conflit israélo-palestinien - Raid militaire israélien à Jénine, trois Palestiniens tués

Environ 30 personnes ont été blessées, a ajouté le ministère dans un communiqué. L'armée a indiqué de son côté qu'un drone militaire avait "frappé", sans plus de précision, dans le camp de Jénine.

Selon un communiqué publié par ses services, le ministre de la Défense israélien Yoav Gallant a estimé que le raid militaire à Jénine faisait partie des "mesures nécessaires pour empêcher des activités terroristes".

"La situation n'est pas claire. Il y a des bruits d'explosions et de tirs et nous ne pouvons pas circuler", avait affirmé un peu plus tôt Mahmoud Sadi, directeur du Croissant Rouge palestinien à Jénine, joint au téléphone par un journaliste de l'AFP.

Joint par téléphone vers 21h30 (20h30 heure belge), le gouverneur par intérim de Jénine, Kamal Abou Rob, a déclaré à l'AFP que l'armée israélienne s'était retirée après avoir "ciblé une maison" récemment utilisée pour abriter un Palestinien recherché par les services de sécurité israéliens.

Depuis le début de l'année, le nord de la Cisjordanie a été le théâtre d'attaques palestiniennes répétées contre des Israéliens ainsi que de violences récurrentes de colons juifs à l'encontre de Palestiniens. Jénine et le camp de réfugiés ont été visés à plusieurs reprises par des opérations israéliennes.

Dans la bande de Gaza, un Palestinien a été tué d'autre part mardi par des tirs de soldats israéliens près de la barrière séparant Israël de ce territoire palestinien sous le contrôle du mouvement islamiste Hamas, selon les autorités locales.