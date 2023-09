Démolition du pont du Drasop: perturbations en vue sur le ring de Bruxelles fin septembre

L'agence chargée de la circulation va à présent procéder au remplacement du pont du Drasop. Une rénovation serait non seulement plus coûteuse, mais aussi moins durable, selon elle. Le nouvel ouvrage d'art aura deux voies pour piétons et cyclistes, de 2,5 mètres de large chacune. Une voie de 3 mètres de large pour les voitures est prévue au milieu de la route, les automobilistes devront traverser le pont à tour de rôle.

Pendant les travaux qui seront effectués à la fin du mois de septembre, aucune circulation ne sera possible sur le ring de Bruxelles en provenance et à destination de Hal/Ittre/Tournai et en provenance et à destination de Huizingen/Beersel. Les bretelles d'accès et de sortie de Huizingen resteront toutefois accessibles pour le trafic en provenance et à destination de Bruxelles, tandis que les bretelles de Hal le seront pour celui en provenance et à destination d'Ittre.

Le pont devant normalement être mis en service à l'été 2024.