En une décennie, 75 nouvelles espèces végétales se sont implantées en Belgique

Les espèces qui se sont établies dans notre région ces dernières années sont principalement des plantes ornementales sauvages et des plantes venant du sud, qui aiment la chaleur. Quelques espèces sont venues d'elles-mêmes dans nos régions depuis le sud, mais la plupart ont été introduites par l'homme par le biais des transports et autres. Si les plantes originaires du sud ont pu s'installer durablement, c'est notamment grâce au changement climatique.

Il s'agit, par exemple, de l'avoine barbue, une graminée du sud qui se développe de plus en plus le long des autoroutes, des voies ferrées et des ports. La jacinthe d'eau, une espèce d'orchidée, s'est également progressivement déplacée vers le nord au cours des dernières décennies.

"Le fait que 75 nouvelles espèces se soient établies n'est pas forcément une bonne nouvelle ou un atout pour la biodiversité belge", souligne Filip Verloove, chercheur et auteur de la 4e édition de Flora. "Il s'agit d'espèces végétales que nous considérons comme des cosmopolites, des espèces qui deviendront progressivement omniprésentes dans le monde, menant à une biodiversité uniforme. Ou pire encore, il peut s'agir d'espèces qui risquent de devenir envahissantes et même de menacer la végétation indigène."

Parmi les 10 plantes qui ont disparu de la région se retrouvent, par exemple, la grande androsace, la cotonnière négligée, la laitue à feuilles de saule, l'immortelle des champs et le scirpe cespiteux.

L'ouvrage de référence contient 2.781 espèces de plantes, des centaines de nouvelles illustrations et des clés de détermination qui aident à nommer les espèces.