Enquête pour corruption au Parlement européen - Le contrôle de l'instruction dans le dossier du "Qatargate" est reporté à mai

Le parquet fédéral belge enquête depuis plusieurs mois sur des tentatives du Qatar et du Maroc d'influencer les décisions économiques et politiques du Parlement européen par la corruption. Les deux pays auraient tenté d'influencer les décisions et les résolutions du Parlement européen par l'intermédiaire de l'ancien député européen italien Pier Antonio Panzeri et de son organisation à but non lucratif Fight Impunity.

Plusieurs personnes sont inculpées, parmi lesquelles Pier Antonio Panzeri, qui est en aveu et a obtenu le statut de repenti, mais aussi son bras droit Francesco Giorgi, la compagne de celui-ci et ex-vice-présidente du Parlement européen Eva Kaili, le lobbyiste Nicolo Figa-Talamanca, l'eurodéputé belge Marc Tarabella, le syndicaliste Luca Visentini et l'eurodéputé italien Andrea Cozzolino.

Le 19 juin dernier, le juge Michel Claise, spécialisé dans la criminalité financière et qui menait jusqu'alors l'instruction, a décidé de se déporter du dossier en raison d'un potentiel conflit d'intérêt. C'est désormais la juge Aurélie Dejaiffe qui mène l'instruction.