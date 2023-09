Euro de cyclisme - Van Aert vise le podium dans le contre-la-montre: "Tarling est le grand favori"

Pour ne rien arranger, Van Aert a également dû faire face à une grippe intestinale qui l'a contraint à renoncer au Super 8 Classic. "Je me suis rétabli à temps. Reste à savoir si le contre-la-montre arrive trop tôt ou non", a déclaré 'WVA' lors de la conférence de presse de mardi.

"J'espère avoir de bonnes sensations lors du contre-la-montre et être à mon niveau. Si c'est le cas, je pense qu'une place sur le podium est envisageable. À mon retour d'Angleterre, je n'ai jamais eu l'impression d'être complètement rétabli. Je pense que j'ai lutté contre la maladie pendant quelques jours et que mercredi, je suis tombé vraiment malade".

La préparation perturbée signifie que Van Aert voit d'autres favoris pour l'or. "Je pars avec l'idée que je devrais pouvoir terminer sur le podium, mais avec les Mondiaux encore en tête, Joshua Tarling reste le favori, malgré son jeune âge".

Lors des Mondiaux de Glasgow, Van Aert n'a terminé que 5e. "J'ai quand même beaucoup appris. Ici, nous aurons beaucoup de vent de face, surtout au début. Il s'agit de partir fort et de ne pas chuter ensuite. C'est un beau parcours, mais il aurait pu être un peu plus technique. La distance est également un peu plus courte qu'aux championnats du monde. Cependant, l'Euro prend de plus en plus d'importance, c'est un beau titre et un beau maillot à aller chercher".