European Open - Gilles-Arnaud Bailly revient à Anvers: "D'abord passer les qualifications"

Bailly reviendra à Anvers cette année. ll a reçu une des deux invitations pour les qualifications, l'autre allant à Alexander Blockx, l'autre grand espoir du tennis belge.

"Mon premier objectif sera de passer les qualifications", a déclaré Gilles-Arnaud Bailly mardi lors d'une conférence de presse organisée à l'Hôtel de ville d'Anvers, le jour de son 18e anniversaire. "Après, il faudra voir contre qui je joue, mais je prends match par match. Il y a quand même une belle affiche aussi en qualifications. Ça va être une super expérience. Pouvoir affronter un joueur du top-10 serait fantastique".

Beaucoup de choses ont changé en un an pour Gilles-Arnaud Bailly, passé des juniors aux seniors, décrochant notamment son premier titre ITF en mars à Antalya (15.000 dollars).

"Ca n'a pas été une année facile. Vu mon match contre David, on aurait pu penser que ça allait aller vite pour moi mais cela n'a pas été le cas. Dans des tournois à 15 ou 25.000 dollars, on affronte des gars qui savent jouer au tennis, on perd plus de matchs. Ça a été une année difficile mais avec de belles expériences. Je reste convaincu que passer sur le circuit professionnel était le bon choix", ajoute Bailly, qui espère pouvoir disputer les qualifications en Grand Chelem d'ici deux ans.