Le PTB maintient sa pétition anti-"privilèges de pension", malgré une procédure de Bracke

Le parti d'extrême gauche fait campagne sur les reproches adressés à M. Bracke et un autre ex-président de la Chambre, Herman De Croo (Open Vld), d'avoir perçu des suppléments de pension, en plus de leur pension maximale. Le Bureau de la Chambre a déjà décidé de suspendre le versement d'indemnités de retraite à certains des mandataires et hauts-fonctionnaires concernés, leur demandant de retourner ces suppléments. Ce que M. De Croo a rapidement fait, au contraire de Siegfried Bracke, qui s'est tourné vers le Conseil d'État pour conserver ses primes.

Selon Het Laatste Nieuws, le nationaliste flamand a aussi mis le Parlement en demeure contre la cessation du versement de ses bonus, intérêts compris.

Concernant le PTB, ce sont le président du parti, Raoul Hedebouw, et les chefs de file Sofie Merckx et Jos D'Haese, qui sont menacés d'une procédure en référé s'ils ne retirent pas la pétition. Siegfried Bracke considère qu'elle constitue une campagne de dénigrement néfaste et préjudiciable. "C'est le monde à l'envers. Tous les moyens sont bons pour conserver ses privilèges illégaux", dénonce le parti.

Het Laatste Nieuws ajoute avoir reçu une citation à comparaître de Siegfried Bracke, qui réclame un dédommagement de 120.000 euros pour la publication d'une photo de lui titrée "In de kassa zitten ?". Celui qui fut aussi longtemps journaliste en reverserait le montant, dit-il, à une association qui s'engage pour "une information correcte".