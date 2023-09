Le roi Philippe rencontre les 12 personnes nommées par le mouvement Be Heroes

Parmi toutes les histoires soumises sur le site de l'initiative, 50 héros ont été sélectionnés pour participer à la cérémonie de la fête nationale, le 21 juillet. Douze d'entre eux ont eu l'opportunité de raconter leur histoire au Roi. Lilith Appeltans figure parmi les élus.

Lilith Appeltans, une adolescente originaire de Flandre occidentale dont le frère Ernest est atteint du syndrome de Down et parle difficilement, a réalisé des vidéos pour enseigner à ses pairs le SMOG (Spreken Met Ondersteuning van Gebaren, NDLR). La jeune fille de 14 ans détestait ne pas pouvoir discuter avec son petit frère. Elle a donc décidé d'apprendre elle-même la langue des signes pour pouvoir, plus tard, la transmettre. "Depuis que je sais parler la langue des signes, notre lien est devenu beaucoup plus fort. Nous voulions aussi l'enseigner à d'autres enfants", a-t-elle témoigné.

Lilith a déjà posté près de 400 gestes sur son site en ligne, créé il y a cinq ans. Elle touche ainsi chaque jour des centaines de familles, d'écoles et d'institutions. "Il y a 500 gestes de base et nous avons l'intention de faire des vidéos pour chacun d'entre eux", a-t-elle embrayé. "J'ai appris une phrase au Roi : 'Je suis heureuse de vous voir', et il me l'a répétée en langue des signes."

"Les personnes silencieuses constituent la véritable force de notre société, les personnes que l'on ne voit jamais, je pense personnellement que ce sont les plus belles histoires de Be Heroes", a déclaré Joke De Nul du mouvement civil.