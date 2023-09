L'entreprise belge The Arena Group étend ses activités aux Pays-Bas

En Belgique, elle collabore déjà avec sept clubs: La Gantoise, Anderlecht, Standard, Racing Genk, Charleroi, Mouscron et Knokke.

"Dans les faits, le potentiel de nombreux stades est, de nos jours, sous-exploité alors qu'ils sont extrêmement pratiques pour accueillir ou organiser des événements en dehors des jours de match", explique le Chief Executive Officer (CEO), Michiel Vanderheyden. "Songez, par exemple, aux séminaires, aux fêtes du personnel, aux activités de team building et aux conférences. À côté de cela, un stade se prête particulièrement bien à de grands événements populaires comme des concerts. Toutes ces activités peuvent générer des revenus complémentaires pour le club."

Selon ses propres dires, The Arena Group organise chaque année entre 350 et 400 événements, qui attirent 45.000 visiteurs et représentent un chiffre d'affaires d'environ sept millions d'euros. Son objectif est d'atteindre un chiffre d'affaires de dix millions d'euros d'ici à 2025.