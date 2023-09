Ostende rend hommage à Ensor avec un grand festival urbain

Six expositions au Mu.ZEE, à la maison de James Ensor, au Fort Napoléon et aux Galeries vénitiennes constitueront l'épine dorsale du festival. L'ancienne demeure du peintre jouera un rôle central avec trois expositions, dont une consacrée à l'ensemble des autoportraits du peintre Ostendais.

Une autre exposition se concentrera sur son oeuvre la plus célèbre, "L'entrée du Christ à Bruxelles en 1889". "Malheureusement, depuis 1987, elle appartient à la collection du musée Getty à Los Angeles", rappelle la ville d'Ostende. "Mais la maison Ensor en abrite une copie grandeur nature. Une exposition estivale spéciale permettra d'en expliquer les détails les plus marquants".

Au second semestre, l'exposition "Satire, Parodie, Pastiche", se penchera sur l'utilisation de l'humour et de la satire dans son oeuvre. L'exposition "Rose, Rose à mes yeux" sera, elle, consacrée aux natures mortes peintes par l'artiste. Au Fort Napoléon, Thaïs Vanderheyden, également connue pour ses livres les "Spiekpietjes", organisera un atelier de bricolage adapté aux enfants: "Le grand art pour les petits connaisseurs". Tandis qu'aux Galeries vénitiennes, les amateurs de plage pourront visiter "Ostende, le paradis imaginaire d'Ensor".

L'année Ensor est plus qu'un simple événement muséal: plus d'une centaine d'activités sont prévues, ainsi qu'une vingtaine d'expositions aux regards très variés. Les galeries d'art organiseront également des initiatives et Chrystal Ship, le festival d'art de rue, baignera dans l'atmosphère de James Ensor. Il y aura aussi de la musique, du théâtre, de la littérature et de la nourriture dans l'esprit de l'artiste.