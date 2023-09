Un Bosniaque condamné à 20 de prison pour avoir tué 12 prisonniers de guerre en 1993

L'accusé Almir Sarajlic, 55 ans, qui était membre de la même brigade, a été "reconnu coupable (...) d'avoir tué au moins douze militaires du HVO (les forces des Croates de Bosnie, NDLR) qui s'étaient rendus et qui n'avaient plus leurs armes", dit-on dans le communiqué, qui précise que plusieurs d'entre eux avaient déjà été blessés dans le combat.

Ce crime a été commis en décembre 1993 lors d'une attaque des formations bosniaques contre trois villages croates, Krizancevo Selo, Safradin et Dubravice, dans la région de Vitez.

Lors de cette opération, les forces gouvernementales avaient été épaulées par des membres d'une unité de moudjahidine, des combattants musulmans étrangers venus renforcer les Bosniaques pendant le conflit intercommunautaire bosnien, qui a fait près de 100.000 morts de 1992 à 1995.

Au total, 34 militaires détenus et civils croates, dont des femmes et des vieillards, ont été tués dans cette attaque. Trente autres militaires détenus avaient été amenés dans un camp de moudjahidine et ont tous été tués, selon le Parquet.

Il s'agit de l'un des pires crimes commis contre des Croates pendant le conflit bosnien. Toutefois, l'acte d'inculpation ne concernait pas tous ces meurtres.