Un millier de personnes interpellées lors d'une vaste opération antidrogue en Australie

Au total, 990 personnes ont été arrêtées et 1,2 tonne de drogue saisie au cours de cette opération qui a duré une semaine. La valeur marchande totale de la drogue s'élève à plus de 475 millions de dollars australiens (environ 286 millions d'euros). Des armes à feu, des véhicules et des articles de luxe ont également été saisis lors de l'opération.