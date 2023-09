Violences sexuelles au sein de l'Eglise - Une cinquantaine de plaintes pour violences sexuelles au sein de l'Église l'an dernier

Les plaintes francophones représentaient 66% du nombre total de plaintes, contre 34% dans le nord du pays. "Alors que la proportion était auparavant d'environ 80% pour les néerlandophones et 20% pour les francophones, la majorité des plaintes proviennent désormais de la partie francophone du pays. Il se pourrait donc que les problèmes découverts en France aient joué un rôle de catalyseur", analyse la Conférence des Évêques.

Dans la majeure partie des cas recensés entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023, c'est la victime elle-même qui a dénoncé les comportements sexuels transgressifs. Trente-six victimes (soit 77%) avaient plus de 40 ans au moment du dépôt de la plainte et 27 (soit 57%) étaient des hommes. Parmi les auteurs de violences, la quasi-totalité était des hommes. Au moment des faits, 32 (68%) des victimes avaient moins de 18 ans et cinq victimes (11%) même moins de 10 ans.

Trente des faits signalés (soit 64%) datent d'il y a plus de 30 ans et 21 de ces faits (soit 45%) de plus de 40 ans. Au moment de la communication, 57% des abuseurs étaient déjà décédés. Ce qui explique le "faible taux de renvoi à la justice", soulignent les Évêques de Belgique. Les agresseurs étaient des prêtres ou des religieux, à l'exception de deux agents pastoraux et d'une personne responsable d'une institution chrétienne.