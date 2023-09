Volley Vlaanderen lance son plan de redressement financier et structurel

La direction et le personnel ont été informés en juin du plan qui comprend un contrôle rigoureux des dépenses et des recettes de toutes les activités et vise à permettre la relance d'une fédération saine. La fédération informe également que le pouvoir, le fonctionnement et la composition plus diversifiée de l'organe directeur, de l'assemblée générale, des comités et des conseils sont en cours d'examen.

L'organe directeur avait précédemment décidé de mettre fin à la collaboration avec Geert De Dobbeleer et au contrat avec la société As@p Management. Le conseil d'administration a décidé mardi de mettre fin à toute coopération plus rapidement, en raison de la rupture de confiance qui s'est produite au cours de la période écoulée.

Début septembre, il est apparu que le personnel et l'organe directeur de la fédération de volley-ball n'étaient plus sur la même longueur d'onde. Les employés ont même arrêté de travailler pour dénoncer ce qu'ils ont appelé la fin "infondée" de la coopération avec As@p Management.

La fédération sportive souhaite rétablir la confiance et, si nécessaire, nommer un médiateur pour orienter la suite des discussions avec le personnel dans un sens constructif. Des réunions structurelles seront organisées pour discuter des progrès et de la relation.