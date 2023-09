Assassinat d'un leader sikh: l'Inde émet un avertissement aux voyageurs indiens au Canada

Le Canada et l'Inde sont plongés depuis dans une grave crise diplomatique, marquée par des expulsions réciproques de diplomates.

Le gouvernement indien a qualifié les accusations canadiennes d'"absurdes" et démenti "tout acte de violence au Canada".

Mercredi, le ministère indien des Affaires étrangères s'est déclaré inquiet, dans un communiqué, pour ses ressortissants voyageant au Canada "compte tenu de la multiplication des activités anti-indiennes et des crimes haineux et criminels à connotation politique au Canada", les invitant à faire preuve de "la plus grande prudence".

"Récemment, les menaces ont particulièrement visé les diplomates indiens et les membres de la communauté indienne qui s'opposent à l'agenda anti-indien", a ajouté le ministère, conseillant à ses concitoyens "d"éviter de se rendre dans les régions et les sites potentiels au Canada qui ont été le théâtre de tels incidents".

"Compte tenu de la détérioration des conditions de sécurité au Canada, il est conseillé aux étudiants indiens en particulier de faire preuve d'une extrême prudence et de rester vigilants", a-t-il précisé.