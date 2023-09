Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 est resté positif et au-dessus des 3.700 points

Proximus (7,90) et Melexis (81,65) valaient 2,04 et 1,68% de plus que mardi, Aperam (27,70) et Aedifica (56,70) remontant de 1,84 et 2,16% tandis que KBC (61,12) et Sofina (200,80) s'appréciaient de 0,86 et 1,77%, D'Ieteren (161,90) et Ackermans (145,00) de 0,87 et 1,19%, Solvay (109,30) de 1,53%.

Agfa-Gevaert (1,91) et Kinepolis (47,05) progressaient par ailleurs de 3 et 2,2%, Orange Belgium (13,68) gagnant 2,1% tandis que Accentis (0,0296) remontait de 4,2%, VGP (88,30) et Shurgard (39,75) de 1,8%.

Biosenic (0,0806) ajoutait enfin 52,1% aux 110,3% engrangés la veille tandis que IBA (9,81) remontait de 1,7% à l'inverse de Onward Medical (3,42) et Nyxoah (7,00), en baisse de 3,6 et 2,8%.

Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0720 USD, contre 1,0695 dans la matinée et 1,0690 la veille. Le lingot se négociait autour de 58.260 euros, en progrès de 100 euros.