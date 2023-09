Bruges: 2 personnes poursuivies pour un accident ayant coûté la vie à un jeune de 17 ans

Au cours de son audition, l'automobiliste avait indiqué que le jeune homme était déjà sur la chaussée au moment où elle l'a écrasé. L'enquête a rapidement pu établir que la victime avait en effet été renversée une première fois alors qu'elle circulait en trottinette. Un routier néerlandais a été identifié comme suspect.

Le parquet de Bruges a décidé d'assigner les deux conducteurs devant le tribunal de police. La conductrice est poursuivie pour homicide involontaire et conduite sous influence de l'alcool et le camionneur devra répondre d'homicide involontaire et de délit de fuite.