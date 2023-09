BW Open - Une deuxième édition du 22 au 28 janvier à Louvain-la-Neuve

"Après la première édition, nous avons essayé de dresser un bilan le plus réaliste possible. Si les motifs de satisfaction sont nombreux, il y a aussi pas mal points d'amélioration qui ont été relevés et nous y travaillons. Je voudrais également évoquer le résultat financier qui, même s'il se clôture avec une légère perte (10.000 euros selon l'AFT, l'Association francophone de tennis, ndlr), s'apparente à un succès tant il est difficile d'organiser de tels évènements dans notre pays. L'engouement général ressenti nous conforte dans notre conviction que ce type de tournoi est indispensable pour le développement du tennis en Belgique", a expliqué Christophe Dister, co-directeur du tournoi avec Vincent Stavaux.

Côté sportif, il est trop tôt pour annoncer le plateau, mais David Goffin, lauréat de la première édition au début de l'année, en sera le parrain.

"David Goffin a de suite accepté notre proposition et sera à nos côtés pour faire la promotion de ce BW Open 2024", a souligné Vincent Stavaux, cité par l'AFT, qui précise que cela ne veut pas dire pour cela que le numéro 1 belge ne jouera pas le tournoi. "Nous espérons tous que David soit encore en course à l'Open d'Australie bien sûr. Mais, s'il venait à être battu en début de la quinzaine, il sera de la partie pour défendre son titre. Nous cherchons aussi un deuxième gros poisson pour dynamiser cette deuxième édition."

David Goffin (ATP 100) bénéficierait alors d'une invitation, la deuxième sera réservée pour un candidat de dernière minute suivant aussi les résultats à Melbourne et la troisième est décernée par l'AFT.