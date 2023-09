Championnats d'Europe de cyclisme - Marlen Reusser gagne le chrono une 3e fois de suite, Lotte Kopecky termine 5e

La Suissesse Marlen Reusser, double tenante du titre, réalise la passe de trois en s'imposant au bout des 29,5 km au programme, balayés par le vent, avec un chrono de 35:53.

L'Anversoise, 27 ans, a termine de son côté à 49 secondes de la vice-championne olympique du contre-la-montre à Tokyo, 32 ans.

La Britannique Anna Henderson, 2e à 43 secondes et l'Autrichienne Christina Schweinberger 3e à 44 secondes, complètent le podium. La Française Audrey Cordon-Ragot, 4e à 48 secondes, a terminé aussi devant Lotte Kopecky.

Championne de Belgique contre la montre et dans la course en ligne, Lotte Kopecky avait signé une victoire dans des étapes en contre-la-montre au Tour de France femmes cet été et au Simac Ladies Tour au début du mois.

Sara Van de Vel, seconde Belge au départ, a terminé 23e sur les 30 engagées à 2:18 de Marlen Reusser.