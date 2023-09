Charles III arrive à Paris pour sa première visite d'Etat en France

Charles III, 74 ans, en costume cravate, et Camilla, 76 ans, vêtue de rose et coiffée d'un chapeau assorti aux allures de béret, ont été accueillis en début d'après-midi par le président français Emmanuel Macron et son épouse Brigitte à l'Arc de Triomphe, en haut de la célèbre avenue des Champs-Elysées que le couple royal avait remontée à bord d'une Bentley bordeaux.

Ils se sont recueillis sur la tombe du Soldat inconnu, alors que le choeur de l'armée française interprétait "God save the king" puis "la Marseillaise". A l'issue de ce moment de recueillement, la Patrouille de France et les Red Arrows de la Royal Air Force ont tracé dans le ciel parisien des traînées de fumigène bleu, blanc et rouge.

Les deux hommes ont ensuite serré quelques mains parmi des invités agitant de petits drapeaux de l'Union Jack. Le grand public n'a pas été autorisé à approcher de l'Arc de Triomphe.

Saluant de la main la foule massée plus bas sur les Champs Elysées, le roi et le président ont ensuite descendu l'avenue à bord d'une Citröen DS7 décapotable escortée par 136 chevaux de la Garde républicaine. Direction: le palais de l'Elysée, pour un entretien en tête-à-tête.

En mars, la visite de Charles III en France, qui aurait dû être sa première visite en tant que roi à l'étranger, avait dû être annulée à la dernière minute sur fond de violentes manifestations en France contre la réforme des retraites. Il s'était finalement rendu à Berlin.