Charles III et la reine Camilla arrivent au château de Versailles pour le dîner d'Etat

Le couple royal est arrivé peu après 20H00 dans une Bentley de la Couronne d'Angleterre, et a été accueilli par le président Emmanuel Macron et son épouse Brigitte, qui a de nouveau embrassé Camilla. La reine et Mme Macron étaient toutes deux habillées de bleu.

Ils sont entrés ensemble dans le château où ils vont d'abord assister à un intermède musical dans la Chapelle royale avant de rejoindre la prestigieuse galerie des Glaces pour un dîner en grande pompe.