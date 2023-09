Conference League - L'entraîneur de la Fiorentina ne "veut pas manquer son départ" face à Genk

Italiano voit Genk comme "une équipe forte qui a déjà été championne de Belgique. Comme nous, Genk pense de manière offensive. Ils ont beaucoup de vitesse et de profondeur, ils jouent agressivement même quand ils n'ont pas le ballon et peuvent sortir dangereusement. Lorsqu'ils jouent à domicile, le public les pousse à aller de l'avant. J'attends beaucoup d'eux. Ce sera un grand match", estime le technicien.

Vincenzo Italiano a plusieurs décisions à prendre quant à la composition de son groupe. "Je veux une équipe en pleine forme", a-t-il insisté. "Cela sera également nécessaire contre une équipe comme Genk, qui joue avec intensité et apporte beaucoup de rythme. Si vous n'êtes pas en pleine forme, vous vous ridiculisez. Dans cette période où nous jouons beaucoup de matches, nous avons besoin de tout le monde."

Le milieu de terrain ghanéen Alfred Duncan a abondé dans le sens de son entraîneur. "Les remplaçants ont également un rôle important. La concurrence est rude et nous voulons faire nos preuves chaque semaine." Quant à l'intégration de nouvelles recrues, comme le Français Maxime Lopez et le Brésilien Arthur Melo au milieu de terrain, "c'est à l'entraîneur de décider quand cela se produira. Peu importe dans quel système ou avec quels coéquipiers je joue. Je fais ce que l'entraîneur me demande de faire."