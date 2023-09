Conference League - Wouter Vrancken espère un bon résultat contre "le favori du groupe"

Les vice-champions de Belgique auront déjà fort à faire face au finaliste de la saison dernière face à West Ham. "Pour obtenir un résultat contre la Fiorentina, tout le monde devra être au top", a précisé Wouter Vrancken, l'entraîneur limbourgeois, mercredi en conférence de presse. "Ce sera un match difficile pour nous. Ils ont joué la finale la saison dernière et ils ont toutes les qualités pour encore aller loin. Nous allons tout faire pour leur compliquer la tâche. La Fiorentina est le favori du groupe, mais nous croyons en nos chances."

Pour Vrancken, la Fiorentina est une équipe "qui combine énergie et qualité". "C'est une chouette équipe qui développe un football énergique avec beaucoup de bons joueurs devant. Un joueur comme Nicolas Gonzalez amène énormément d'énergie, pas seulement en attaque mais aussi dans ses tâches défensives. Ce sont des choses que vous appréciez en tant qu'entraîneur", a ajouté Vrancken qui sera privé de Joseph Paintsil jeudi.

Pour Bryan Heynen, le capitaine genkois et grand amateur de football italien, ce duel face à la Fiorentina va permettre au Racing de se frotter à un adversaire "d'un autre niveau". "La Conference League est nouvelle pour nous mais le niveau sera plus élevé qu'en championnat. Nous devons aborder chaque match comme n'importe quel autre. Nous voulons d'abord nous qualifier pour la phase à élimination directe et ensuite essayer d'aller le plus loin possible."