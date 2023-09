Conflit au Nagorny Karabakh - Le pape appelle à "faire taire les armes" au Karabakh

"Hier j'ai reçu des nouvelles préoccupantes du (Nagorny Karabakh) où la situation humanitaire déjà critique a été aggravée par de nouveaux affrontements armés", a déclaré Jorge Bergoglio à la fin de son audience générale hebdomadaire au Vatican.

"Je lance un appel à toutes les parties impliquées et à la communauté internationale pour faire taire les armes et que tous les efforts nécessaires soient faits pour trouver des solutions pacifiques pour le bien des personnes et le respect de la dignité humaine", a ajouté le pape de 86 ans.

L'Arménie et l'Azerbaïdjan se disputent le contrôle du Nagorny Karabakh depuis plus de trente ans et se sont affrontés à l'automne 2020 dans une guerre qui s'était soldée par une déroute militaire arménienne et le déploiement de soldats de maintien de la paix russes dans la région.

Le pape s'était rendu en 2016 en Arménie puis en Azerbaïdjan, et avait appelé les pays du Sud-Caucase à "la ténacité et à des pas continuels" vers le règlement de leurs conflits. Il avait renouvelé cet appel en 2020, déplorant une "trêve trop fragile" dans les combats.