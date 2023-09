Défi Azimut - Denis Van Weynbergh à l'eau en Bretagne de mercredi à dimanche avec son Imoca

Le Brabançon Wallon cherche à accumuler des miles pour tenter de se qualifier pour le Vendée Globe de novembre 2024 à bord de son Imoca D'Ieteren Group (un monocoque Open de 60 pieds, 18,28 m). Denis Van Weynbergh naviguera avec le Français Erwann Le Méné. Le duo avait réussi à terminer la Rolex Fastnet entre Portsmouth et Cherbourg en juillet et sera au départ de la Transat Jaques Vabre entre Le Havre et la Martinique le 29 octobre, en double aussi, sur 5.800 milles (environ 10.000 km).

Les miles accumulés départageront les bateaux si plus de 40 sont qualifiés pour le Vendée Globe. Pour y figurer, Denis Van Weynbergh doit terminer au moins une des courses en solitaire encore qualificative dont le Retour de la Transat Jacques Vabre entre la Martinique et Lorient dont le départ est prévu le 26 novembre.