Delhaize - Proposition de Delhaize: ACV Puls veut poursuivre les négociations

"Notre base s'est exprimée clairement: la proposition n'apporte encore aucune certitude pour l'instant", ajoute-t-il.

Les syndicats libéral et socialiste ont rejeté pour leur part cette proposition.

"Il faut être réaliste: les filiales Delhaize deviendront indépendantes, point barre. On ne peut parler d'un véritable plan social, mais nous devons penser au personnel des magasins dans l'un des secteurs les moins bien payés de notre pays", commente Koen de Punder. "Nous aimerions voir la direction revenir autour de la table pour développer davantage cela."

"C'est un appel à se remettre autour de la table. Nous ne disons pas simplement 'non'", dit encore le secrétaire syndical, Wouter Parmentier. "La proposition telle quelle de la part de la direction ne nous convient pas. Mais, il y a certains éléments sur lesquels il convient de discuter davantage. Par exemple, le syndicat souhaite convenir de meilleures garanties avec la direction", précise-t-il.

"La proposition actuelle a été rejetée, mais nous laissons la porte entrouverte", a déclaré une autre source syndicale.

La direction de Delhaize s'est abstenue de commenter l'ouverture de l'ACV Puls. Delhaize ne répond pas non plus aux informations des médias et attend en priorité une réponse officielle de toutes les délégations syndicales, y compris celle du syndicat chrétien francophone CNE, a indiqué son porte-parole.

"Nous prendrons position sur la base des réponses officielles", a déclaré Roel Dekelver. La CNE doit encore s'exprimer publiquement à ce sujet.