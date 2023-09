Des raisins secs retirés de la vente en raison d'une teneur trop élevée en chlorpyrifos

Les produits concernés sont les sachets de raisins golden jumbo de 250 et 500 grammes, dont la date de production se situe entre le 1er août 2022 et le 29 août 2023 inclus, et les sachets de raisins blanc medium de 250 et 500 grammes, dont la date de production se situe entre le 1er août 2022 et le 29 août 2023 inclus.