Elections 2024 - Infirmiers de rue appelle la Région de Bruxelles-Capitale à mettre fin au sans-abrisme

"On ne sort pas de la rue sans logement", pointe Infirmiers de rue dans son mémorandum. L'association demande donc qu'au moins 5% des logements sociaux soient réservés, au sein des sociétés immobilières de service public (SISP), aux personnes sans-abri. "Un accompagnement psychosocial adapté et assuré par des services d'insertion en logement" doit également être mis en place.

Autre revendication : un accompagnement de qualité en santé mentale des personnes sans-abri alors que "les rues de Bruxelles représentent sans doute le plus grand hôpital psychiatrique de la ville", selon Infirmiers de rue. Les financements et la capacité des services de prise en charge (ambulatoires, institutions psychiatriques et institutions spécialisées) doivent être augmentés, revendique l'ASBL.

Pour "obtenir des résultats convaincants", il est en outre primordial "d'adopter une approche intégrée, transversale et coordonnée", souligne enfin l'association. Concrètement, Infirmiers de rue souhaite que les compétences du logement et de l'aide aux personnes incombent à une seule personne et que la Région de Bruxelles-Capitale adopte un plan "stratégique et chiffré de prévention et de lutte contre le sans-abrisme".

Selon le dernier dénombrement, la capitale comptait l'an dernier 7.134 personnes sans-abri et mal-logées, un nombre qui a augmenté de près de 19% par rapport à 2020.

Infirmiers de rue rappelle que la Belgique a signé en juin 2021 la Déclaration de Lisbonne, s'engageant à combattre et réduire le sans-abrisme d'ici 2030.