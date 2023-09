Espagne: l'ex-patron du FMI Rodrigo Rato de nouveau jugé à partir du 12 décembre

M. Rato, 74 ans, est poursuivi devant cette instance judiciaire notamment pour "fraude fiscale", "blanchiment d'argent" et "corruption entre particuliers", a précisé à l'AFP un porte-parole du tribunal de Madrid.

Son procès, prévu pour durer plus de cinq mois, s'étalera jusqu'au 23 mai 2024, selon le calendrier fourni par le tribunal. L'interrogatoire de M. Rato et de ses co-accusés dans ce dossier débutera lui le 9 janvier.

La justice soupçonne l'ancien ministre de l'Economie du gouvernement de José María Aznar (droite) et ex-directeur du FMI (2004-2007) de s'être enrichi illégalement et d'avoir dissimulé plusieurs millions d'euros au fisc espagnol entre 2005 et 2015.

Selon le parquet espagnol, il aurait utilisé pour ce faire plusieurs sociétés basées en Irlande, au Panama et au Royaume-Uni, pour "des activités d'investissement financier à travers une multitude de comptes bancaires ouverts aux Bahamas, en Suisse, au Luxembourg, au Royaume-Uni, en Suisse et à Monaco", entre autres.

Rodrigo Rato a déjà été condamné en 2018 à quatre ans et demi de prison pour détournement de fonds dans l'un des volets de la tentaculaire affaire Bankia, banque qu'il a dirigé de 2010 à 2012.

Il a en revanche été relaxé en 2020 dans le procès de l'introduction en Bourse de Bankia, soupçonnée d'avoir été frauduleuse et qui avait été suivie un an plus tard du spectaculaire sauvetage de la banque au bord de la faillite via l'injection de 22 milliards d'euros de fonds publics.