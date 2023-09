Euro de cyclisme - Des sentiments mitigés pour Kopecky après sa 5e place: "Dur de finir si près du podium"

L'Euro constituait l'occasion pour Kopecky de se jauger en chrono, après des résultats encourageants en fin de saison. "Je ne sais pas vraiment" quelle leçon en tirer, a pourtant raconté la coureuse de 27 ans. "Il était prévu que Marlen Reusser (la lauréate suisse, ndlr) soit bien au-dessus, mais tout était très serré pour les places suivantes."

La Britannique Anna Henderson a fini 2e à 43 secondes, et Kopecky 5e à 49 secondes. "Mes sentiments sont mitigés. Finir si proche du podium me laisse un goût amer, mais sur le contre-la-montre, on ne peut pas tricher. Je ne sais pas comment j'aurais pu rouler cinq secondes plus vite. J'ai donné tout ce que j'avais. Je pense n'avoir rien à me reprocher".

Kopecky avait elle-même choisi de disputer le contre-la-montre lors de ces championnats d'Europe, mais elle ne l'a visiblement pas beaucoup apprécié. "C'est une discipline de merde", a-t-elle plaisanté à la télévision néerlandaise. "Non, c'est une discipline très spéciale. Je ne sais pas si on peut vraiment l'apprécier. La distance est un combat contre soi-même. Il faut constamment repousser ses limites".

À la question de savoir si elle participera également à l'épreuve chronométrée aux prochains Jeux Olympiques, Kopecky n'a pas semblé avoir de réponse. "Je pense que nous devons nous pencher sérieusement sur cette question. Il y a d'autres disciplines où les chances de médaille seront plus élevées, et il faudra peut-être davantage s'y consacrer".