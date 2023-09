Euro de cyclisme - Van Aert très ému par la retraite de Van Hooydonck: "Je perds mon meilleur coéquipier"

"J'ai beaucoup de mal à l'accepter" a réagi Van Aert, la gorge nouée, après sa 3e place sur le contre-la-montre des championnats d'Europe. "C'est une nouvelle très triste. Triste mais en même temps bonne: je suis très heureux que Nathan ait pu se battre jusqu'au bout. C'est évidemment la chose la plus importante. Sa vie n'a tenu qu'à un fil la semaine dernière. J'espère qu'il pourra bientôt reprendre une vie normale et profiter de la paternité."

"C'est un coup dur pour lui de ne plus pouvoir s'adonner à sa passion" a ajouté le vice-champion du monde de la course en ligne. "Devoir arrêter sa carrière d'une telle manière, c'est vraiment injuste, lui qui a déjà connu tant de mésaventures". Van Aert estime aussi qu'il perd "son meilleur coéquipier" et "l'un de ses meilleurs amis dans le peloton".

Les examens médicaux qui ont suivi un accident de la route ont révélé une anomalie cardiaque pour le coureur de 27 ans, qui a été contraint d'annoncer la fin de sa carrière mercredi. Mardi, van Aert avait déjà déclaré avoir été "complètement bouleversé" par l'accident de son coéquipier.