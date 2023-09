Guerre au Soudan: le chef de l'armée se rend à l'Assemblée générale de l'ONU

Le général Burhane, dirigeant de facto du pays depuis son putsch de 2021, "présidera la délégation soudanaise" participant à la 78e session de l'Assemblée générale annuelle des Nations unies, où sont réunis les grands dirigeants de ce monde, a indiqué le Conseil de souveraineté, la plus haute autorité soudanaise, dans un communiqué.

Il assistera "à des réunions de haut niveau" et devrait prononcer un "discours devant l'Assemblée générale de l'ONU vendredi", selon la même source.

Il s'agit du septième déplacement à l'étranger du général Burhane depuis le début le 15 avril de la guerre qui oppose l'armée aux Forces de soutien rapide (FSR) du général Mohamed Hamdane Daglo, ancien numéro deux du pouvoir militaire dans ce pays d'Afrique de l'Est.

Il s'était déjà rendu en Egypte, au Soudan du Sud, au Qatar, en Érythrée, en Turquie et en Ouganda.

L'ONU a alerté sur le sort de dizaines de milliers d'enfants qui risquent de se trouver "au seuil de la mort" d'ici la fin de l'année, dans un pays ravagé par les combats, les épidémies et la malnutrition.

Après quatre mois de siège à Khartoum, le général Burhane est désormais basé dans la ville de Port-Soudan, dans l'est, qui a, jusqu'à très récemment, été épargnée par les combats et où des responsables du gouvernement et de l'ONU ont aussi pris leurs quartiers. Port-Soudan abrite le seul aéroport opérationnel du pays.

Depuis cette ville sur la mer Rouge, le général Burhane multiplie les déplacements à l'étranger pour tenter de s'imposer sur la scène diplomatique en cas de négociations de paix, selon des experts.