Jupiler Pro League - Le RWDM et l'Union St-Gilloise veulent décaler l'heure du derby bruxellois

Le coup d'envoi est prévu à 18h30, mais c'est beaucoup trop tôt pour les Molenbenkois et les Unionistes qui ont transmis un communiqué commun où ils expliquent que "malgré les actions de nos deux noyaux de supporters, la Pro League ne souhaite pas revoir l'heure du coup d'envoi".

A l'écoute de leurs supporters, les deux clubs "ont parlé à la Pro League et au détenteur des droits de diffusion Eleven/DAZN. Outre les problèmes d'organisation et de mobilité auxquels les deux clubs seront confrontés et le manque à gagner pour le club hôte, nos supporters seront désavantagés. Les supporters sont les principaux acteurs du football. Il s'agit d'un match qu'ils attendent avec impatience depuis très longtemps et qu'ils risquent de rater en raison de l'heure avancée du coup d'envoi", explique encore le communiqué.

Le RWDM et l'Union ne désespèrent pas faire plier les responsables du calendrier pour retarder le début du Zwanzederby.