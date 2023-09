La CoCof a également validé définitivement l'accord de coopération relatif à l'EVRAS

Le début du jour a été mis à profit, tant par la ministre-présidente de la Commission Communautaire française de Bruxelles Barbara Trachte (Ecolo) que par les députés de l'ensemble des formations pour préciser une nouvelle foi que l'objectif de l'EVRAS est de former des gens à la protection des enfants et adultes en devenir contre une série d'abus potentiels, en intrafamilial ou en dehors. L'ensemble des intervenants de la majorité comme de l'opposition ont également démonté les nombreuses fake news diffusées en la matière, à commencer par celle d'une soi-disant incitation au passage aux actes sexuels de diverses natures chez les plus jeunes.

Il a été répété que l'EVRAS consiste en des animations basées sur les questions déjà dans la tête des jeunes et auxquelles "tous les parents ne sont pas toujours les mieux à même de répondre" a souligné Delphine Chabbert (PS). Ces animations sur mesure sont réalisées par des professionnels formés, outillés et labellisés. Basées sur l'évolution psychoaffective des enfants, elles permettent d'aborder les questions de respect, de gestion des émotions, de santé mentale, de grossesse non-désirée, de consentement, voire de harcèlement, ont tour à tour souligné les différents intervenants (Viviane Teitelbaum -MR; Ahmed Mouhssin -Ecolo; Nicole Bomele-DéFI; Christophe De Beukelaer-Les Engagés; Françoise De Smedt-PTB; et Victoria Austraet -indépendante).