Tour de Luxembourg - Le Néo-Zélandais Corbin Strong le plus fort au Kirchberg à Luxembourg

Au jeu des bonifications, Strong compte désormais 4 secondes d'avance sur Kragh Andersen et 6 sur Aranburu. Le reste du peloton suit à 10 secondes, dont Tiesj Benoot (5e) et Ilan Van Wilder (10e).

Quatre coureurs ont animé l'échappée du jour: Lennert Teugels (Bingoal WB), Vito Braet (Flanders-Baloise), le Letton Kriss Neilands (Israel-Premier Tech) et le Luxembourgeois Mats Wenzel (Leopard TOGT). L'avantage des fuyards a culminé à plus de six minutes avant de fondre. Les deux derniers rescapés, Teugels et Wenzel, ont tenu bon, sur le parcours accidenté de la fin de la course, jusqu'à 12 kilomètres de l'arrivée, alors que le peloton attaquait la côte de Stafelter (2 km à 7,4 %).

Kamiel Bonneu (Flanders-Baloise), le Canadien Michael Woods (Israel-Premier Tech), l'Autrichien Gregor Mühlberger (Movistar) et le Français Alexis Guérin (Bingoal WB) ont profité de la difficulté pour prendre un léger avantage. Le groupe a été réintégré à deux kilomètres du but.

Un peloton réduit s'est présenté dans la ligne droite d'arrivée. Corbin Strong a placé une accélération pour lever les bras sur le plateau du Kirchberg, et célébrer le deuxième succès de sa carrière sur route, lui qui est habitué aux médailles sur piste.

La 2e étape du Tour de Luxembourg sera disputée jeudi entre Mondorf-les-Bains et Mamer sur la distance de 183,9 kilomètres. Elle devrait être favorable aux sprinteurs.