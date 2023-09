La firme ML6 choisie pour numériser les décisions de justice

L'entreprise gantoise ML6, spécialisée dans l'intelligence artificielle, a été désignée par le Service public fédéral (SPF) Justice pour numériser les archives des décisions judiciaires, a indiqué mercredi la firme dans un communiqué. Cette collaboration permettra d'anonymiser, catégoriser et synthétiser 1,2 million d'arrêts et jugements rendus chaque année qui, pour les premiers, doivent être conservés 30 ans et pour les seconds 20 ans.