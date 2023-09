Le centre de formation de l'Association Francophone de Tennis fête ses 30 ans

Le Centre AFT, créé en septembre 1993 pour être la pierre angulaire du tennis francophone, a vu éclore en trois décennies de nombreux champions: Justine Henin, David Goffin, Steve Darcis, Olivier et Christophe Rochus, Marie Benoit, Kimberley Zimmermann entre autres.

"Comme on n'avait aucune chance de voir émerger un centre national, je savais que l'on n'avait d'autre choix que de se démener pour pouvoir créer le nôtre. C'était une nécessité si on voulait permettre à notre tennis de grandir", a indiqué André Stein, président de l'AFT à l'époque de la création du Centre à Mons. Le Centre AFT de Mons dispose d'infrastructures et matériels pour le sport de haut niveau, soit six terrains extérieurs, quatre intérieurs, deux terrains sous bulle, une salle de fitness, un internat, un réfectoire, une salle de conférence.

Le staff technique, physique et médical actuel, fort d'une quinzaine de compétences, nourrit un vaste projet sportif. Il ne concerne pas seulement les adolescents en internat ou humanités, mais il intègre également les enfants sélectionnés par la fédération à partir de dix ans, qui viennent à Mons trois fois par semaine, ainsi que les plus de 18 ans qui abordent le circuit pro et sont encore dans les conditions pour bénéficier du soutien fédéral.