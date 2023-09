Le DAB+ arrive dans les cantons de l'Est

Un accord de collaboration a été signé mercredi dans les locaux de la BRF par les représentants des différents médias germanophones, en présence de la ministre des médias de la Communauté germanophone, Isabelle Weykmans, précise la BRF.

Ainsi, à partir du 1er octobre, les programmes radio de la BRF, ainsi que des stations privées 100,5 DAS HITRADIO., Radio Contact Ostbelgien NOW, Radio Sunshine et Radio 700 pourront être captés dans les cantons de l'Est par la radio numérique DAB+.

La BRF a été désignée comme opérateur de réseau par le gouvernement de la Communauté germanophone et le Medienrat, équivalent du CSA, précise-t-elle.

La BRF était déjà disponible dans une large partie du pays en DAB+ grâce à une collaboration avec la RTBF. "L'ajout de notre zone de diffusion principale est particulièrement réjouissant", commente, dans un communiqué, le directeur général de la BRF, Alain Kniebs. "Nous sommes très heureux d'écrire une page de l'histoire de la radio numérique dans les cantons de l'Est et d'offrir à nos auditeurs un meilleur confort d'écoute."