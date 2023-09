Le marché automobile européen en progression de plus de 20% en août

La part de marché des voitures électriques a par ailleurs franchi les 20% pour la première fois, dépassant le diesel et devenant le troisième choix le plus populaire auprès des acheteurs de voitures neuves, derrière l'essence et les véhicules hybrides. En août, les immatriculations de voitures électriques dans l'UE ont bondi de 118,1% (+224,5% en Belgique), atteignant 165.165 unités.