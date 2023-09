Les syndicats du personnel de l'aéroport de Charleroi déposent un préavis de grève

Il y a quelques mois, explique le représentant du syndicat chrétien, la direction de l'aéroport avait annoncé l'octroi de cette prime à tous ses travailleurs. Le versement aurait déjà dû se faire en avril, BSCA a cependant attendu avant de signer un accord en la matière.

Le sujet est finalement revenu sur la table des négociations en ce mois de septembre et c'est alors, selon les syndicats, que la direction a indiqué vouloir conditionner l'octroi de la prime en fonctions des temps partiels, auxquels a beaucoup recours le personnel, et de l'absentéisme. Celui-ci a été plus important en juillet et août, reconnait Yves Lambot.

Prendre en compte ces facteurs pourrait faire diminuer voire annuler la prime de 750 euros pour certains travailleurs, estime le secrétaire permanent de la CNE. Le personnel a dès lors très mal réagi à cette annonce, explique-t-il, évoquant une impression de "mensonges" de la part de la direction.

Un préavis d'actions et de grève d'une durée de 15 jours a été déposé mardi en front commun syndical (SETCa, FGTB, CSC-Transcom, CNE), et ce tant pour les ouvriers que les employés de BSCA.

D'ici à la fin de la semaine, les syndicats vont informer et consulter leurs affiliés et analyser la possibilité d'organiser des actions ou une grève. En cas d'arrêt de travail, les perturbations pourraient affecter les opérations d'enregistrement des voyageurs et des bagages mais aussi les activités sur la piste telles que le traitement des bagages ou le remplissage des avions en carburant.