Les syndicats manifesteront encore le 5 octobre contre l'interdiction de manifester

Début juillet, la commission de la Justice a donné son aval au projet de loi du ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne "visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus punitive". Une des parties de ce projet de loi concerne l'interdiction judiciaire de manifester. Cette interdiction donne aux juges la possibilité d'interdire aux émeutiers de manifester pendant un certain temps, mais certains redoutent qu'elle puisse devenir un levier pour restreindre également les manifestations pacifiques.