Qualifications Mondial 2024 de futsal - La Belgique revient trois fois au score et prend un point en Serbie

Jovan Lazarevic a ouvert le score pour les Serbes (5:05) et les Diables Rouges Futsal sont revenus dans le match grâce à Ahmed Sababti (10:10). Lazarevic s'est ensuite offert un doublé (13:58) avant que Marvin Ghislandi ne remette encore une fois les compteurs à zéro (16:44). En deuxième mi-temps, le score est longtemps resté bloqué à deux partout avant que Strahinja Petrov ne redonne l'avantage à la Serbie (34:45), une nouvelle fois rejointe par une réalisation de Ghislandi (38:38).

Avec un point pris en deux matches, les Diables restent derniers de leur groupe, dominé par la Serbie (4 points). Dans le même temps, la Pologne, 2e, a dominé (2-3) et dépassé l'Ukraine au classement (3 points chacun).

Après une lourde défaite inaugurale contre l'Ukraine (2-10) et un nul, les Belges joueront en Pologne le 6 octobre (17h00) avant de recevoir les Polonais cinq jours plus tard à 20h00. Les dates du déplacement en Hongrie pour affronter l'Ukraine et de la réception de la Serbie sont encore à déterminer.

Les vingt équipes participantes au tour Elite ont été réparties dans cinq groupes de quatre équipes. Les cinq vainqueurs se qualifieront directement pour la Coupe du monde, organisée du 14 septembre au 6 octobre 2024 en Ouzbékistan. Les quatre meilleurs deuxièmes joueront un barrage en avril 2024 pour décrocher les deux derniers tickets. La Belgique a participé trois fois à la Coupe du monde de futsal, en 1989, 1992 et 1996, avec une quatrième place en 1989 comme meilleur résultat.