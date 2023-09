TC Charleroi - Quatorze ans de prison prononcés pour des faits de mœurs sur quatre victimes mineures

Interrogées par la suite, les deux jeunes filles de l'individu ont confirmé aussi avoir subi des viols et des atteintes à l'intégrité sexuelle depuis plus de sept ans. La belle-fille du prévenu a confié être la dernière victime du prédateur sexuel via des agressions sexuelles depuis ses 5 ans.

Le père de famille était en aveu de l'ensemble des préventions. "Je demande pardon pour avoir gâché la vie de mes enfants et de mon entourage" avait confié ce dernier.

Une peine de 14 ans de prison ferme avait été requise contre le prévenu, considéré comme "un danger pour les enfants" par le substitut Vervaeren. "Il a quand même déclaré que ce sont ses victimes qui l'ont provoqué en se promenant toutes nues dans la maison ou en venant se frotter sur l'accoudoir du fauteuil", avait ajouté le ministère public.

La défense avait plaidé un sursis probatoire avec notamment une castration chimique et un suivi psychiatrique.