Think Pink lance sa campagne des rubans roses pour sensibiliser au cancer du sein

À l'occasion d'Octobre Rose, mois de sensibilisation au cancer du sein, Think Pink va mettre à disposition de tout à chacun des rubans roses afin de les revendre deux euros pièce. "Commander une boîte de 50 rubans est entièrement gratuit. Une fois la boîte reçue, les rubans roses sont à vendre à vos voisins, vos collègues, vos amis, vos clients", déclare sa présidente, Heidi Vansevenant. "Les bénéfices sont intégralement reversés aux différents projets d'aide et de soutien aux personnes touchées par un cancer du sein."

Plusieurs partenaires proposeront à la vente les rubans roses: Delhaize, Bel & Bo, GOED, Lola & Liza, Kiabi, Kusmi Tea, E5, Amoena, Paradisio, Runners' LAB, Flying Tiger, Lago,Toolstation et Bouncewear.

Au plus de personnes épingleront leur ruban blanc sur leur vêtement, au plus le sujet sera susceptible d'être évoqué dans les conversations. Or, il est essentiel que le dépistage du cancer du sein soit entrepris par le plus grand nombre. "Car aujourd'hui encore, une femme sur trois ne se fait jamais dépister", fait savoir Think Pink. Pourtant, les individus qui détectent la pathologie rapidement augmentent leurs chances de survie.

Et même s'il s'agit d'une affection essentiellement féminine, elle concerne aussi les hommes. "En Belgique, une femme sur huit est aujourd'hui encore touchée par un cancer du sein. Selon les derniers chiffres de la Fondation Registre du Cancer, en 2021, 11.319 femmes et 113 hommes dans notre pays ont été touchés", indique l'organisation. D'après la Fondation contre le Cancer, la maladie a coûté la vie à 2.081 patients cette année-là et est le deuxième cancer le plus répandu en Belgique.