Tour & Taxis accueille ce week-end le Brussels Design Market et la foire "For The Now"

"Des marchands venus de toute l'Europe proposeront une sélection éclectique et qualitative de meubles, luminaires et autres accessoires d'intérieur, réunissant de multiples styles et tendances iconiques", détaille Be Culture. L'événement, qui ouvrira ses portes dès samedi, rassemblera des pièces rares destinées aux collectionneurs. "Les visiteurs découvriront des pièces originales et emblématiques du design italien, français, américain et scandinave, créées par les plus grands noms de l'histoire du design, tels que Sottsass, Le Corbusier, Eames, ou encore Jacobsen et Panton." Des commerçants proposeront également des objets à des prix plus abordables.