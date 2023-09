Tournoi de qualification olympique de volley - Les Yellow Tigers s'imposent face au Pérou mais devront créer l'exploit pour se qualifier

Après deux défaites en trois matches, les chances des Yellow Tigers de terminer à l'une des deux premières places du tournoi de qualification olympique de volley féminin de Tokyo avaient du plomb dans l'aile. La Belgique avait débuté son tournoi samedi par un succès contre la Bulgarie (FIVB 16) 3-0, avant de perdre dimanche face à Porto Rico (FIVB 22) 1-3 et mardi contre l'Argentine (FIVB 19) 0-3.

Le succès face au Pérou ne suffit pas à remettre la qualification de la Belgique sur les rails. Les joueuses de Kris Vansnick doivent en effet encore rencontrer les trois meilleures équipes qui ont gagné leurs trois premiers matchs: le Japon (FIVB 8) vendredi (12h25 heure belge), le Brésil (FIVB 4) samedi (9h00) et la Turquie, championne d'Europe et N.1 mondiale, dimanche (9h00). Il faudra donc créer plusieurs exploits et espérer des résultats favorables pour rêver de qualification via le tournoi.

Les deux premières équipes se qualifient pour les Jeux Olympiques 2024. Il restera ensuite cinq billets à attribuer pour Paris sur base du classement mondial le 17 juin 2024 avec l'obligation d'avoir une représentation de chaque continent.