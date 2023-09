Une bande de voleurs de voitures de luxe destinées à l'Afrique démantelée

L'organisation faisait appel à des groupes de voleurs de voitures dans toute la France pour se procurer des modèles de voitures récents. Le réseau criminel recrutait également des mineurs pour conduire les véhicules volés en direction de différents ports européens. De là, les voitures étaient dissimulées dans des conteneurs et expédiées vers l'Afrique de l'Ouest.

Des perquisitions ont été réalisées dans différents lieux en France et treize membres du réseau criminel appréhendés par les forces de l'ordre. Parmi eux figuraient les deux plus importants coordinateurs du réseau en France, des logisticiens et des voleurs de voitures.

Les agents ont fouillé plusieurs maisons et saisi du matériel utilisé pour le vol de voitures, notamment un logiciel de port OBD illégal, qui permet aux voleurs d'accéder au logiciel d'une voiture, aux documents du véhicule et à de l'argent liquide. L'analyse de plusieurs téléphones portables saisis a permis d'identifier deux conteneurs contenant neuf voitures volées, immédiatement interceptés dans les ports du Havre en France et de Las Palmas en Espagne.