Climat - La question climatique angoisse les jeunes âgés de 18 à 25 ans, selon une enquête

La mutualité socialiste et Latitude Jeunes ont constaté que la génération des 18-25 ans est "très souvent angoissée" par son futur, "voire en dépression". Chez plus de sept jeunes sur 10, le dérèglement climatique est ainsi source d'anxiété. "Ils sont en attente d'une prise en compte très concrète de l'urgence par la classe politique et veulent des actions significatives", mais ne sentent pas entendus et se montrent alors défiants par rapport aux autorités.

"La question du logement est, elle aussi, particulièrement préoccupante puisque 61% des jeunes craignent de ne pas avoir les moyens nécessaires pour accéder à un bon logement plus tard. Ce chiffre monte à 71% chez les jeunes venant de familles modestes et à 72% chez celles et ceux qui ont des difficultés financières."

C'est pourquoi la mutualité et l'association réclament aujourd'hui toute une série de mesures pour faciliter l'accès au logement pour les jeunes, comme la mise en place d'aides financières, la suppression du statut de cohabitant, l'individualisation des droits sociaux, l'encadrement plus strict du marché immobilier privé, etc.

Cette enquête, mené au mois de juin auprès de 709 personnes, "est une première étape pour renforcer le pouvoir d'agir (collectif) des jeunes, que nous poursuivrons dans la période pré-électorale et bien au-delà", a conclu l'association, qui remarque en outre que "29% des jeunes (...) n'iraient pas voter si le vote n'était pas obligatoire".