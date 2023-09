Conference League - L'entraîneur de la Fiorentina estime que son club "aurait dû gagner" à Genk

La Fiorentina a laissé deux fois l'avantage s'échapper alors qu'elle menait au score. "Et nous avons encore eu beaucoup d'occasions de marquer un but", a pesté Italiano. "Nous aurions dû gagner ici. Je pense que c'est vraiment dommage. On a eu de belles occasions en fin de première mi-temps, encore en deuxième mi-temps. Nous devons davantage penser au résultat, en tant qu'équipe. Il y a beaucoup d'engagement, je ne peux blâmer personne pour cela, mais certains gars pensent encore trop individuellement. C'est ce qui nous a coûté les trois points ici dans les derniers instants".

Le technicien italien n'a pas manqué d'applaudir Genk, cependant. "C'est une équipe très forte", a-t-il commenté. "Nous avons connu beaucoup de difficultés par moments. Il n'est certainement pas mauvais de faire match nul contre un tel adversaire. Mais je trouve tout de même cela dommage. Nous regardons maintenant vers l'avenir. Les garçons s'entraident bien sur le terrain, mais nous avons encore du chemin à parcourir."